الجارديان: جونسون سيضغط على بايدن لإبقاء القوات الأمريكية في مطار كابول

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال قمة قادة مجموعة السبع، وسيناشده إبقاء القوات الأمريكية في مطار كابول بعد نهاية أغسطس، وذلك في أعقاب عطلة نهاية أسبوع سادها التوتر بين المملكة المتحدة وأقرب حليف لها.

وقالت الصحيفة -في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الاثنين- إنه مع إحكام طالبان لقبضتها على المطار ، أكد داونينج ستريت أن رئيس الوزراء سيضغط على الرئيس الأمريكي للحفاظ على وجوده بعد 31 أغسطس عندما يعقد القادة اجتماعً افتراضيا غدا الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأخبار تأتي في الوقت الذي سعت فيه قوات طالبان إلى فرض سلطتها، إذ ألقت باللوم على الولايات المتحدة في حالة "الفوضى" التي شهدها المطار وأصرت على أنها الوحيدة القادرة على استعادة النظام. وطوال اليوم ، أطلق مقاتلو الحركة الطلقات النارية في الهواء واستخدموا الهراوات لإجبار الناس على الوقوف في صفوف منظمة في محاولة لوقف المشاهد اليائسة التي قتل فيها ما لا يقل عن 20 شخصا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في طالبان قوله اليوم إن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تمدد بعد الموعد النهائي المقرر في 31 أغسطس لمغادرة البلاد.

وأضافت الجارديان أن ثمة مخاوف من أن يفوت آلاف الأشخاص الذين تربطهم صلات بالمملكة المتحدة الفرصة للخروج من أفغانستان مع بدء طالبان في إدارة عمليات الإجلاء جزئيا، مشيرة إلى أن بايدن اقترح في مؤتمر صحفي الليلة الماضية،تأجيل موعد إنهاء عمليات الإجلاء ، قائلا إن المناقشات جارية ، لكنه أضاف: "نأمل ألا نضطر للتمديد".

ونسبت الصحيفة إلى وزير بريطاني -لم تحدد اسمه- القول إن تدفق الأشخاص خارج المطار قد شهد حالة من التحسن نتيجة تدخل طالبان، مما سمح بزيادة وتيرة عمليات الإجلاء التي تقوم بها المملكة المتحدة. وذكرت صحيفة التايمز مساء الأحد أن القوات الجوية الملكية البريطانية قد مددت بالفعل الموعد النهائي للإجلاء. وقالت الصحيفة إنه كان من المقرر أن ينتهي يوم الثلاثاء ، لكنه سيكون الآن الجمعة أو السبت المقبلين، مع إجلاء المزيد من الأشخاص ، بمن فيهم السياسيون الأفغان والعاملون في المجال الإنساني.