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الرئيس الروسي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في أفغانستان

01:54 م الإثنين 23 أغسطس 2021
الرئيس الروسي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في أفغانستان

فلاديمير بوتين

موسكو - أ ش أ

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، عن قلقه العميق إزاء الأحداث في أفغانستان والتهديدات المحتملة، مؤكدا على ضرورة منع تسرب الفكر المتطرف إلى بلدان الجوار.

وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الاثنين: " لقد أعرب الرئيس بوتين، كغيره من رؤساء الدول الأخرى في هذه المنظمة، عن قلقه العميق إزاء الأحداث في أفغانستان والتهديدات المحتملة من أفغانستان".

وأضاف: "أن بوتين شدد على أهمية منع تسرب التطرف إلى أراضي الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي ومنع تجنيد مواطني تلك البلدان في صفوف المتطرفين، بما في ذلك من خلال استخدام الشبكات الاجتماعية والإنترنت".

يُذكر أن مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي عقد اليوم - عبر الفيديو - اجتماعا مكرسا للوضع في أفغانستان برئاسة الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمون.

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