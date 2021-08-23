فيتنام: نائبة الرئيس الأمريكي تزور البلاد غدًا

هانوي - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم الإثنين، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور فيتنام، غدًا الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء (في إن إيه) الفيتنامية، أن الزيارة التي ستستمر حتى بعد غد الخميس جاءت تلبية لدعوة نائبة الرئيس الفيتنامي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فام ثو هانج - خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي - إن الزيارات التي يقوم بها كبار القادة وتبادل الوفود على كافة المستويات بين فيتنام والولايات المتحدة كلها تهدف إلى تكثيف الشراكة الشاملة بين البلدين على نحو أكثر، من أجل الشعبين ولإرساء سلام عالمي وإقليمي وتحقيق استقرار وتعاون وتنمية بين البلدين.