Masrawy logo white

فيتنام: نائبة الرئيس الأمريكي تزور البلاد غدًا

01:53 م الإثنين 23 أغسطس 2021
فيتنام: نائبة الرئيس الأمريكي تزور البلاد غدًا

كامالا هاريس

هانوي - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الفيتنامية، اليوم الإثنين، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ستزور فيتنام، غدًا الثلاثاء.

وذكرت وكالة أنباء (في إن إيه) الفيتنامية، أن الزيارة التي ستستمر حتى بعد غد الخميس جاءت تلبية لدعوة نائبة الرئيس الفيتنامي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفيتنامية فام ثو هانج - خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي - إن الزيارات التي يقوم بها كبار القادة وتبادل الوفود على كافة المستويات بين فيتنام والولايات المتحدة كلها تهدف إلى تكثيف الشراكة الشاملة بين البلدين على نحو أكثر، من أجل الشعبين ولإرساء سلام عالمي وإقليمي وتحقيق استقرار وتعاون وتنمية بين البلدين.

هذا المحتوى من

كامالا هاريس وزارة الخارجية الفيتنامية فيتنام الرئيس الأمريكي

الخبر التالى:

الرئيس الروسي يعرب عن قلقه إزاء الوضع في أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
184

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا