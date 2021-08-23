الرئيس الغاني يناقش مع تحالف "فايزر-بيونتيك" إنشاء معهد للقاحات في بلاده

أكرا - أ ش أ

يعتزم رئيس غانا نانا أكوفو أدو، إجراء مناقشات مع تحالف (فايزر- بيونتيك) العالمي لتصنيع لقاحات فيروس كورونا؛ من أجل إنشاء معهد للقاحات في غانا، وذلك على هامش زيارة العمل الرسمية التي يقوم بها أكوفو أدو إلى ألمانيا هذا الأسبوع.

وأوضح مسؤول بالرئاسة الغانية، اليوم الإثنين، أن الرئيس الغاني أيضا سيبحث سبل شراء المزيد من لقاحات (فايزر-بيونتيك) لصالح برنامج التحصين ضد (كوفيد-19) في غانا.

وقال المسؤول - وفقا لوكالة أنباء غانا - إن أكوفو أدو توجه إلى ألمانيا، أمس الأحد، بدعوة من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مضيفا أن المناقشة مع التحالف المصنع للقاح ستشكل عنصرا رئيسيا في زيارة الرئيس الغاني إلى ألمانيا.

كما سيجري أكوفو أدو، أثناء الزيارة، محادثات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية بين غانا وألمانيا، وسيشارك في برنامج مبادرة ميثاق مجموعة العشرين الذي أنشأته المستشارة الألمانية؛ لتعزيز الاستثمارات في الدول الإفريقية، بما في ذلك غانا.