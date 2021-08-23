أستراليا: مستعدون للمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان

كانبرا - أ ش أ

أكدت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، أن بلادها على استعداد للمساعدة في عمليات الإجلاء من أفغانستان إذا قررت الولايات المتحدة تأجيل انسحابها.

وقالت باين، وفقا لصحيفة (ذا أستراليان) الأسترالية، "نحن جزء من تلك المناقشات وإذا كان سيتم تمديدها، فإننا على استعداد تام لدعم العملية المتواصلة في مطار حامد كرزاي الدولي، دعم المزيد من رحلات الإنقاذ".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قال في وقت سابق إن القوات قد تبقى في أفغانستان بعد الموعد النهائي المقرر في 31 أغسطس الجاري لإجلاء الأمريكيين.