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استئناف المفاوضات حول التنوع قبل مؤتمر المناخ

11:56 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
استئناف المفاوضات حول التنوع قبل مؤتمر المناخ

شجرة من نوع ''دم التنين'' الفريد في جزيرة سقطرى ال

عواصم عالمية- (أ ف ب):

تجتمع وفود الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي ابتداء من الاثنين عبر الإنترنت حتى 3 سبتمبر استعدادًا لمؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي (كوب 15) الذي أرجئ إلى أبريل 2022.

قدمت اتفاقية التنوع البيولوجي في يوليو مشروع نص ينبغي وضع اللمسات الأخيرة عليه خلال مفاوضات في كونمينغ بالصين الربيع المقبل. ويهدف النص إلى "العيش في وئام مع الطبيعة" بحلول العام 2050، مع أهداف متوسطة بحلول العام 2030.

إنها المرة الأولى التي تلتقي فيها الوفود منذ نشر النص وستقتصر الاجتماعات عبر الإنترنت على ثلاث ساعات يوميًا.

يُفتتح مؤتمر كوب15 وهو اجتماع دولي يعتبر ضروريًا لحماية الطبيعة بقمة افتراضية تستمر من 11 إلى 15 أكتوبر.

لكن المفاوضات الفعلية وجهاً لوجه ستُعقد في كونمينغ في الفترة من 25 أبريل إلى 8 مايو 2022.

كان من المقرر عقد مؤتمر كوب15 في أكتوبر 2020 لكنه تأجل لسنة.

ورحبت المنظمات غير الحكومية مثل الصندوق العالمي للطبيعة بإعلان تأجيل الاجتماع حول اتفاقية التنوع البيولوجي لأنه يترك المزيد من الوقت لتحسين النص وإجراء مفاوضات وجهاً لوجه، مع تأكيدها على الحاجة الملحة للتحرك نظرًا لاستمرار تدهور الطبيعة جراء الأنشطة البشرية.

هذا المحتوى من

مؤتمر المناخ الأمم المتحدة التنوع البيولوجي

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