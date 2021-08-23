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السماح لسفينة إنقاذ على متنها أكثر من 320 لاجئا بالرسو في صقلية

11:07 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
السماح لسفينة إنقاذ على متنها أكثر من 320 لاجئا بالرسو في صقلية

ارشيفية

روما- (د ب أ):

سمحت السلطات الإيطالية للسفينة " جيو بارنتس" بالرسو في صقلية وعلى متنها أكثر من 320 لاجئا تم إنقاذهم من محنة في عرض البحر .

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود التي تسير السفينة، عبر تويتر اليوم الإثنين أن السلطات الإيطالية خصصت ميناء أوجوستا للطاقم.

كانت "جيو بارنتس" متوقفة قبالة الساحل لعدة أيام بعد العديد من عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط بانتظار قرار من السلطات.

تتوجه الكثير من منظمات الإغاثة بشكل متكرر إلى البحر لإنقاذ الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى الاتحاد الأوروبي بالقوارب على أمل الحصول على حياة أفضل.

ويبحر اللاجئون في الغالب من سواحل ليبيا وتونس، وغالبا في قوارب مكتظة. وتكون القوارب عرضة للانقلاب أو تعاني من عطل في المحرك وتُترك لتتقاذفها أمواج البحر.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، لقى أكثر من 1020 مهاجرا حتفهم في وسط البحر المتوسط حتى الآن العام الجاري. ومن يناير إلى أغسطس 2020 كان هناك أقل من 390 مهاجرا.

سفينة إنقاذ السلطات الإيطالية ميناء أوجوستا انقاذ لاجئين

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