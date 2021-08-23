روسيا: لن نتعجل في رفع حركة طالبان من قائمة الإرهاب

موسكو-(أ ش أ):

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تستعجل في رفع حركة "طالبان" من على قائمة الإرهاب، ولن تعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن سيرومولوتوف قوله "لا نعتزم الاستعجال في رفع حركة طالبان المحظورة في روسيا من على قائمة الإرهاب"، وأضاف أن روسيا ستركز على الخطوات العملية للسلطات الأفغانية الجديدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حركة طالبان أعلنت إنهاء الأعمال العدائية، والعفو عن المسؤولين الحكوميين والذين خدموا وحدات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وأكدت عزمها على احترام حقوق المرأة.

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