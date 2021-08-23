Masrawy logo white

روسيا: لن نتعجل في رفع حركة طالبان من قائمة الإرهاب

08:48 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
روسيا: لن نتعجل في رفع حركة طالبان من قائمة الإرهاب

حركة طالبان

موسكو-(أ ش أ):

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، اليوم الإثنين، أن بلاده لن تستعجل في رفع حركة "طالبان" من على قائمة الإرهاب، ولن تعترف بالسلطات الأفغانية الجديدة.

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن سيرومولوتوف قوله "لا نعتزم الاستعجال في رفع حركة طالبان المحظورة في روسيا من على قائمة الإرهاب"، وأضاف أن روسيا ستركز على الخطوات العملية للسلطات الأفغانية الجديدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن حركة طالبان أعلنت إنهاء الأعمال العدائية، والعفو عن المسؤولين الحكوميين والذين خدموا وحدات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وأكدت عزمها على احترام حقوق المرأة.

هذا المحتوى من

Asha
حركة طالبان روسيا قائمة الإرهاب أوليج سيرومولوتوف السلطات الأفغانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
184

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

229

متعافون اليوم

286352

إجمالي الإصابات

16671

إجمالي الوفيات

235864

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - كورونا في 24 ساعة.. زيادة جديدة .. وإجراءات ضد الرافضين تلقي اللقاح

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا