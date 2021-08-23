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البنتاجون: تنشيط الأسطول الجوي الاحتياطي لعمليات الإجلاء من أفغانستان

07:09 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
البنتاجون: تنشيط الأسطول الجوي الاحتياطي لعمليات الإجلاء من أفغانستان

وزير الدفاع لويد أوستن

واشنطن-(أ ش أ):

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر قيادة النقل العسكري ببدء المرحلة الأولى لتنشيط الأسطول الجوي الاحتياطي المدني للمساعدة في نقل المواطنين الأمريكيين والمتقدمين للحصول على تأشيرة هجرة خاصة والأفراد المعرضين للخطر من أفغانستان.

وأوضحت الوزارة أن من شأن هذا الأمر تنشيط 18 رحلة تجارية للمساعدة في جهود الإجلاء من خلال عدد من الشركات من بينها "أمريكان إيرلاينز" و"دلتا إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز".

وكان قد تم استحداث هذا الأسطول في عام 1952 في أعقاب عمليات النقل الجوي في برلين في الحرب العالمية الثانية.

وذكرت الوزارة أن هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها تنشيط هذا الأسطول في تاريخه، حيث كانت أول مرتين خلال عمليات عاصفة الصحراء.

هذا المحتوى من

Asha
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