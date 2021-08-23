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موسكو: نأمل في نجاح المشاورات الأوروبية الروسية حول الاعتراف المتبادل بـ "شهادات كوفيد"

03:14 ص الإثنين 23 أغسطس 2021
موسكو: نأمل في نجاح المشاورات الأوروبية الروسية حول الاعتراف المتبادل بـ "شهادات كوفيد"

ألكسندر جروشكو

موسكو-(أ ش أ):

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، أن المشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي بشأن الاعتراف المتبادل بـ"شهادات كوفيد" تتقدم ببطء لكن موسكو تأمل في نجاحها".

وقال جروشكو في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" – الأحد- الإثنين- المفاوضات تتقدم بشكل متعثر، مبينا في الوقت ذاته أن بلاده تعول على أن تجد مشكلة الاعتراف المتبادل تسويتها سريعا إذا لم تتدخل عوامل سياسية في العملية.

وأشار إلى أن من مصلحة الجميع ألا يواجه مواطنو روسيا والاتحاد الأوروبي مشكلات إضافية أثناء زياراتهم المتبادلة وأن يتمكن السياح من ارتياد المتاحف والمعارض والمسارح والمطاعم بكل حرية.

وأضاف أن بلاده تأمل في أن تؤدي هذه المشاورات إلى نتيجة منشودة، ونعتقد أن لدينا كل الفرص للتوصل إلى اتفاق رغم وجود مشكلات فنية عدة.

وأعرب عن أمله في تتم عملية الاعتراف المتبادل لـ "شهادات كوفيد" الرقمية في منأى عن أي اعتبارات سياسية، كما هو حال موضوع ترخيص اللقاحات، حيث "يلعب عامل الكبح السياسي من قبل الاتحاد الأوروبي دورا سلبيا واضحا".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعلن في وقت سابق أن وزارة الصحة الروسية تجري بدعم من وزارة الخارجية حوارا مهنيا ملموسا حول الاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا.

وعبر لافروف عن أمل موسكو في أن تسرع المفوضية الأوروبية في مناقشة هذه المسألة مع الجانب الروسي.​

هذا المحتوى من

Asha
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