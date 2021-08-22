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الرئيس الأمريكي يثمن جهود الإمارات في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

09:15 م الأحد 22 أغسطس 2021
الرئيس الأمريكي يثمن جهود الإمارات في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أبوظبي - (أ ش أ):

تلقى محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الامريكي جو بايدن، حيث أعرب الأخير عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات، التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكان من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم الأحد عن الرئيس الأمريكي، قوله: "نقدرعاليا جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة"،مؤكدا أن هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة.

كما تبادل ولي عهد أبو ظبي والرئيس الأمريكي، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات في الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية العمل معا لمواجهة التحديات.

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