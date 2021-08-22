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أذربيجان: تسجيل 3069 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

08:42 م الأحد 22 أغسطس 2021
أذربيجان: تسجيل 3069 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أذربيجان

باكو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان اليوم الأحد استمرار ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، حيث سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3069 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 391 ألفا و 506 مصابين على مستوى البلاد.

وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 5 آلاف و 308 وفيات عقب تسجيل 29 وفاة جديدة على مدار أمس.

وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليا 345 ألفا و 783 شخصا فور تسجيل تعافي 1180 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

يشار إلى أن أذربيجان كانت قد أجرت على مدار أمس 14 آلفا و 976 اختبارا للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و 319 ألفا و 841 اختبارا منذ بدء تفشي الوباء في مارس 2020.

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