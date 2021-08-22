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واشنطن تتوعد طالبان برد "سريع وقوي" حال منعت مواطنيها من مغادرة أفغانستان

08:38 م الأحد 22 أغسطس 2021
واشنطن تتوعد طالبان برد "سريع وقوي" حال منعت مواطنيها من مغادرة أفغانستان

جيك ساليفان

واشنطن - (أ ش أ):

توعدت الولايات المتحدة الأمريكية حركة طالبان برد "سريع وقوي" حال تم منع مواطنيها من مغادرة أفغانستان.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد "إن القيادة العسكرية للولايات المتحدة لا تعتقد حاليا أنها بحاجة إلى زيادة القوات الأمريكية على الأرض في أفغانستان، وخاصة في مطار كابول.. والرئيس الأمريكي يتأكد من هذه المسألة كل يوم".

وفي سياق متصل، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلنكين، خلال مشاركته في حوار بشأن دور طالبان في إجلاء الأمريكيين من أفغانستان، على ضرورة تعامل المسؤولين الأمريكيين مع حقيقة سيطرة حركة طالبان على الحكم في كابول.

وبسؤاله عما إذا كان هناك اتفاق مع طالبان لضمان مرور آمن للأمريكيين إلى مطار كابول، قال بلنكين إن "ما نركز عليه جميعا هو إخراج الأشخاص العالقين والتأكد من أننا نفعل كل ما هو ممكن للقيام بذلك، وأعتقد أن من متطلبات وظيفتي الاتصال مع طالبان التي تسيطر على كابول".

ونفى ما تردد حول أن مفاوضات واشنطن مع طالبان لمنح الشرعية للحركة، موضحا أن العلاقات مع طالبان "علاقات عمل" من أجل تجنب حدوث أي تضارب بين الجانبين، ومن أجل العمل على حل أي مشاكل قد تواجه الأمريكيين العالقين في أفغانستان.

وكان وزير الخارجية الأمريكي قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أنه تم إجلاء 8 آلاف شخص من أفغانستان خلال الـ24 ساعة الماضية، وحوالي 30 ألف شخص منذ نهاية يوليو الماضي.

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