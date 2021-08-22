ميركل وزيلينسكي يحذران روسيا من استخدام نورد ستريم 2 كـ"سلاح سياسي"

كييف - (د ب أ):

حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكى نيسكي روسيا من استخدام خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد كـ"سلاح سياسي".

وخلال لقائها مع زيلينسكي في العاصمة الأوكرانية كييف، قالت ميركل اليوم الأحد إنه سيتم فرض عقوبات على روسيا " إذا تم استخدام الخط كسلاح" مشيرة إلى أن ألمانيا والولايات المتحدة اتفقتا على هذا.

يذكر أن زيلينسكي سيزور الرئيس الأمريكي جو بايدن في واشنطن نهاية الشهر الجاري من أجل مكافحة المشروع شبه المكتمل الذي تعارضه بلاده وكذلك الولايات المتحدة أيضا.

وقال زيلينسكي:" أعتبر هذا بمثابة سلاح خطير ليس بالنسبة لأوكرانيا وحدها بل بالنسبة لأوروبا كلها".

يذكر أن أوكرانيا تتخوف من أن تفقد دورها كبلد عبور للغاز الروسي إلى أوروبا بعد تشغيل الخط الجديد وهو ما يعني خسارتها لإيرادات بالمليارات تعتمد عليها كييف بشكل فعلي.

وأوضحت ميركل أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا في الاستخدام اللاحق لشبكة عبور الغاز لديها قائلة إن من الممكن استخدامها على سبيل المثال في نقل الهيدروجين ولفتت إلى إجراء محادثات مع أوكرانيا حول " شراكة الهيدروجين".

وأعرب زيلينسكي عن اعتقاده بأن عملية التحول ستستغرق وقتا طويلا ووصف مشروع نورد ستريم 2 بأنه يمثل مشكلة حادة.

وكانت ألمانيا أعلنت مرارا أنها ستعمل لدى روسيا من أجل استمرار عقد عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية، غير أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال زيارة ميركل لموسكو أول أمس الجمعة أن هذه الخطوة تعتمد على الطلب في السوق.

وقال بوتين إن روسيا ستفي بعقدها مع أوكرانيا لتمرير الغاز حتى 2024.

واستمرت أوكرانيا على مدار فترة طويلة أهم بلد عبور لتوريدات الغاز الروسي إلى أوروبا، لكن هذه الأهمية أخذت في التراجع منذ سنوات مع تشغيل خط نورد ستريم 1 قبل نحو عشرة أعوام ومع تشغيل خطوط أخرى عبر بيلاروس والبحر الأسود.

كان حجم الغاز الروسي الذي تم توريده عبر الأراضي الأوكرانية في عام 1998 وصل إلى 141 مليار متر مكعب، وقد وصلت هذه الكمية إلى نحو 56 مليار متر مكعب في العام الماضي.

وتراجعت الإيرادات التي حصلتها أوكرانيا نظير عبور الغاز الروسي عبر أراضيها في العام الماضي إلى قرابة 7ر1 مليار يورو (وكان المتوقع أن تزيد هذه الإيرادات عن 2 مليار يورو)، ومن المتوقع أن تزيد هذه الإيرادات قليلا عن مليار يورو في العام الحالي.

علمت ميركل من بوتين أن إتمام خط نورد ستريم 2 متبق فيه 15 كيلومترا فقط.

وقالت ميركل إنها تعتبر الاتفاق الألماني الأمريكي حول نورد ستريم 2 بمثابة إلزام لحكومتها بتبديد مخاوف أوكرانيا من احتمال استخدام الطاقة كسلاح منوهة إلى أن هذا الاتفاق يلزم أيضا الحكومات الألمانية اللاحقة بتكريس جهودها لقضية أمن الطاقة.

وأوضحت ميركل أن بلادها ستبدأ المفاوضات الخاصة بتمديد عقد عبور الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية لما بعد 2024 مع مبعوث خاص حتى توفر الأمان لأوكرانيا.

وكان بوتين أوضح أن بلاده ستفي بعقد توريد الغاز عبر الأراضي الأوكرانية إلى مدته في 2024 مشيرا إلى أن تمديد هذا العقد يرتبط بعد ذلك بمقدار الحاجة في السوق.

وصرحت ميركل بأن بلادها تتعهد بالمساهمة بمبلغ بقيمة 175 مليون دولار في صندوق لتجديد مزيج الطاقة في أوكرانيا.

ومن المنتظر أن يتم رفع إجمالي قيمة هذا الصندوق لتصل إلى مليار دولار عن طريق استثمارات إضافية، وقالت إن هذه الاستثمارات تتعلق بمشاريع ثنائية.

وعن التعاون في مجال الهيدروجين الأخضر، قال زيلينسكى إن " الهيدروجين الأخضر يمثل المستقبل لكن نورد ستريم 2 يمثل اليوم"، وأضاف أنه دائما ما كان يعلن أنه يأمل في الحصول على دعم أكبر وضمانات أفضل من ألمانيا وقال إنه سيوضح هذا مرة أخرى خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي في نهاية الشهر الجاري.