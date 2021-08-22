الجامعة العربية: ليبيا مهتمة بإعادة تفعيل دورها في العمل الاجتماعي التنموي المشترك

القاهرة - (أ ش أ):

بحثت السفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، مع الدكتورة وفاء أبو بكر الكيلاني وزيرة الشئون الاجتماعية الليبية، سبل تفعيل دور ليبيا في العمل الاجتماعي التنموي المشترك.

وذكر بيان صادر عن الجامعة العربية اليوم الأحد أن اللقاء عقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بحضور وفد رفيع المستوى من وزارة الشئون الاجتماعية الليبية ومندوبية دولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية.

وأثنت هيفاء أبو غزالة على الاهتمام الذي توليه الوزيرة الليبية بإعادة تفعيل دور دولة ليبيا في العمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، وذلك من خلال المشاركة في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وفعالياته المختلفة، وكذلك تفعيل دور الاتحاد العربي للأخصائيين الاجتماعيين والذي تراجع نظراً للأحداث التي شهدتها دولة ليبيا.

وفي هذا الإطار أشارت أبو غزالة إلى دور مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بصفته الآلية العربية المعنية، بكافة الموضوعات ذات الصلة بالسياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وتحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، فضلاً عن دوره الهام في مجالي الأسرة والطفولة من خلال اللجنتين التابعتين للمجلس.

وتطرق الجانبان إلى موضوع الفقر المتعدد الأبعاد، حيث أشارت السفيرة هيفاء أبو غزالة إلى إطلاق القمة العربية للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية، الذي سوف يُشكل الآلية العربية الفنية الداعمة للدول العربية في هذا المجال، وبما يسهم في الجهود العربية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لخطة التنمية المستدامة 2030، ورحبت الدكتورة وفاء الكيلاني بهذا المشروع في ضوء اهتمام دولة ليبيا بهذا الموضوع.

في نهاية الاجتماع أكد الجانبان على أهمية تعزيز التواصل والمشاركة الفاعلة في الاجتماعات والفعاليات، كما تم التطرق إلى بعض الموضوعات التي يمكن طرحها على مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، ولجنتي الأسرة والطفولة في اجتماعهما القادم، وذلك فضلاً عن مشاركة الوزيرة الليبية في المؤتمر التفاعلي للأشخاص ذوي الإعاقة والتكنولوجيا الذي ينظمه قطاع الشؤون الاجتماعية (إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية) خلال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بمعرض أكسبو 2020 بدبي في ديسمبر المقبل.