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قرابة مليوني تونسي استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا

04:03 م الأحد 22 أغسطس 2021
قرابة مليوني تونسي استكملوا التطعيم ضد فيروس كورونا

لقاح كورونا

تونس- (د ب أ):

كشفت بيانات وزارة الصحة التونسية اليوم الأحد عن استكمال قرابة مليوني تونسي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد ما يمثل قرابة 18 % من عدد السكان الذي يفوق 11 مليون نسمة.

وتشير البيانات تحديدا إلى مليون و982 ألفا و875 شخصا أنهوا التطعيم حتى يوم أمس السبت.

وتلقى أكثر من 4 ملايين و940 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح.

وبدأت تونس تطعيم السكان ضد فيروس كورونا رسميا منذ منتصف مارس الماضي لكن وبسبب شح مخزون اللقاحات ظلت الحملة متعثرة قبل أن تتدفق الهبات الدولية وامدادات مبادرة "كوفاكس" في يوليو الماضي بسبب التفشي الخطير للفيروس في البلاد.

ومن أجل انعاش الاقتصاد المنهار تسعى السلطات إلى تطعيم نصف سكان البلاد حتى منتصف أكتوبر عبر إطلاق حملات مكثفة ومفتوحة وتعزيز عدد مراكز التطعيم في البلاد.

وأمكن للسلطات في حملة مفتوحة يومي الثامن و15 أغسطس الجاري من تطعيم نحو مليون و200 ألف شخص بالجرعة الأولى.

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