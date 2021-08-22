الجيش الألماني: الوضع حول مطار كابول هدأ نوعا ما

برلين- (د ب أ):

أعلن الجيش الألماني اليوم الأحد أن الوضع الفوضوي حول مطار العاصمة الأفغانية كابول هدأ نوعا ما.

وقال قائد عملية الإجلاء بالجيش الألماني، بريجادير جنرال ينس أرالت، اليوم إن الوضع "هادئ نسبيا" حاليا بعدما كان هناك أحوال "مأساوية" بين حشود من الناس أمام بوابات المطار المغلقة أمس السبت.

يذكر أنه كان هناك مشاهد مأساوية بين آلاف من الأشخاص الذين يأملون في الوصول إلى رحلات الإجلاء أمس السبت أمام المطار بسبب الإغلاق المؤقت للمداخل.

وقال أرلت: " تم دفع أشخاص ودهسهم وأحيانًا سحقهم"، موضحا أن تهدئة الوضع نتجت عن أنه صار من الواضح حاليا مثلا أن البوابة الشمالية يجب أن تظل مغلقة لفترة أطول، وأضاف: "الضغط في الشمال لم يعد موجودا".

وأضاف الجيش الألماني أنه ليس لديه معلومات خاصة عن وقوع حالات وفاة.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع البريطانية، لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم أثناء التدافع أمام المطار.