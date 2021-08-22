الرئيس الإيراني يطالب اليابان بالإفراج عن أموال بلاده المجمدة لديها

طهران- (د ب أ):

استقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم الأحد وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي الذي وصل إلى طهران أمس .

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن رئيسي القول خلال اللقاء إن "تأخر طوكيو في الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة في البنوك اليابانية لا مبرر له".

وكان الوزير الياباني التقى في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف. وبعد اللقاء كتب ظريف على تويتر أن الجانبين بحثا كيفية إحياء الاتفاق النووي والأوضاع الكارثية التي خلقتها الولايات المتحدة في أفغانستان.

وزار موتيجي بغداد أمس وأعلن أن بلاده تعتزم تقديم مساعدات وقروض بقيمة 350 مليون دولار للبلاد لمواجهة فيروس كورونا وبناء مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة البصرة، 550 كيلومترا جنوب بغداد.