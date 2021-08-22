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سيدة أفغانية تضع مولودة على متن طائرة إجلاء أمريكية

02:30 م الأحد 22 أغسطس 2021
سيدة أفغانية تضع مولودة على متن طائرة إجلاء أمريكية

سيدة أفغانية تضع مولودة على متن طائرة إجلاء أمريكي

كابول- (د ب أ):

أعلنت قيادة الحركة الجوية الأمريكية، اليوم الأحد، أن سيدة أفغانية وضعت مولودة بينما كانت على متن طائرة إجلاء أمريكية، بعد أن دخلت في مخاض، وكانت في طريقها إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في رامشتاين بألمانيا.

وبدأت السيدة تعاني من مضاعفات أثناء الرحلة، إلا أن حالتها تحسنت بعد أن طارت الطائرة على ارتفاع منخفض، مما زاد من ضغط الهواء في الطائرة، بحسب ما ذكرته قيادة الحركة الجوية الأمريكية على موقع "تويتر".

وأضافت قيادة الحركة الجوية الأمريكية أن المناورة ساعدت في إنقاذ حياتها. وبعد الهبوط في رامشتاين، وضعت السيدة مولودة في مخزن البضائع بالطائرة، بمساعدة الجنود. ويشار إلى أن الأم والمولودة بصجة جيدة حاليا.

وقد تم حتى مساء أمس السبت، نقل 2300 شخص، تم إجلاؤهم من أفغانستان إلى رامشتاين، على متن 17 طائرة، ومن المتوقع وصول المزيد من الرحلات الجوية خلال اليوم الأحد والأيام التالية.

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