الأمم المتحدة: جنوب مدغشقر على حافة أزمة إنسانية حادة بسبب الجفاف

أنتاناناريفو- (د ب أ):

قال مسؤول في الأمم المتحدة، إن جنوب مدغشقر على حافة أزمة إنسانية حادة، حيث يكافح مئات الآلاف من المواطنين آثار الجفاف الذي تعاني منه البلاد منذ أعوام.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الاحد عن عيسى سانوجو، المنسق المقيم للأمم المتحدة في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، قوله أمس، "إن موسم الجوع قادم".

وقال إن المواطنين قد يُتركوا "بدون سبل للطعام، وبدون نقود لدفع تكاليف الخدمات الصحية أو لإرسال أطفالهم إلى المدارس، والحصول على مياه نظيفة، أو حتى للحصول على البذور لزراعتها من أجل الموسم الزراعي المقبل".

وكانت منظمة "أطباء بلا حدود" حذرت في وقت سابق من الشهر الجاري من أن هناك 28 ألف شخص سيواجهون المجاعة بحلول نهاية العام، من أصل 1ر1 مليون شخص يعانون من نقص حاد في الغذاء.

من ناحية أخرى، قال برنامج الغذاء العالمي إن الأزمة اندلعت بسبب أعوام من الجفاف والعواصف الرملية التي أدت إلى جفاف الحقول الزراعية، وأثرت الآفات على المحاصيل الأساسية وأدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ويبلغ عدد سكان مدغشقر نحو 28 مليون نسمة، وهو عدد أكبر قليلا من عدد السكان في فرنسا.