أمير الكويت ورئيس الوزراء العراقي يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة

الكويت -( د ب أ):

بحث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية ( كونا ) أن ذلك جاء خلال استقبال أمير الكويت بقصر بيان اليوم الكاظمي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

وأشارت إلى أن ذلك جرى بحضور ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء .

ووفق الوكالة، تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية التي تربط البلدين والعزم المشترك لتعزيز التعاون في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة وسبل تنمية التجارة البينية بين البلدين في ظل وجود الرغبة لتنمية الشراكة الثنائية ولعب دور فعال في مجال التنمية المستدامة والاستثمار الصناعي والتجاري .

ووصل الكاظمي إلى الكويت اليوم في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.

وكان الكاظمي أكد قبيل مغادرته العراق ، أن الزيارة تأتي ضمن مساعي الحكومة لتعزيز التعاون والعلاقات الثنائية مع مختلف الدول، ومنها دولة الكويت.

وقال إن الزيارة ستبحث في العديد من الملفات الاقتصادية، والسياسية، والطاقة، والاستثمار، وغيرها من الملفات، وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

وأضاف أن العراق على موعد مع انتخابات مبكرة، وأن الحكومة ملتزمة وعازمة على إجرائها في موعدها المقرر في العاشر من شهر أكتوبر 2021، وتم تهيئة جميع الإجراءات اللازمة من أجل انتخابات نزيهة، وأجواء ملائمة لتكون واحدة من أفضل الممارسات الديمقراطية التي تشهدها البلاد.