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لندن ترغب في استمرار مهام الإجلاء من أفغانستان لما بعد الموعد النهائي في 31 أغسطس

12:40 م الأحد 22 أغسطس 2021
لندن ترغب في استمرار مهام الإجلاء من أفغانستان لما بعد الموعد النهائي في 31 أغسطس

الشرطة البريطانية

لندن- (د ب أ):

تضغط الحكومة البريطانية من أجل استمرار مهام الإجلاء من أفغانستان، إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 31 من أغسطس الجاري.

وكتب وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، في مقال نشرته صحيفة "ميل أون صنداي": "ربما سيتم السماح للأمريكيين بالبقاء لفترة أطول، وسوف يحصلوا على دعمنا الكامل إذا قاموا بذلك."

وقد حافظ الرئيس الأمريكي جو بايدن، على هدف إجلاء جميع المواطنين الأمريكيين من أفغانستان بحلول 31 من أغسطس، ويرفض حتى الآن الالتزام بتمديد التاريخ. وتعتمد الدول الأخرى التي تسارع من أجل إجلاء مواطنيها بعد سيطرة طالبان على السلطة، على الدعم والأمن الذي توفره القوات الأمريكية.

وكانت صحيفة "ذا تايمز" نقلت أمس السبت عن دوائر حكومية بريطانية، أن لندن ترغب في الضغط على واشنطن من أجل تمديد مهمة الاجلاء.

الشرطة البريطانية الحكومة البريطانية لندن أفغانستان

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