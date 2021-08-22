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الرئيس الأمريكي يشكر الإمارات لجهودها في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

12:14 م الأحد 22 أغسطس 2021
الرئيس الأمريكي يشكر الإمارات لجهودها في تسهيل عمليات الإجلاء من أفغانستان

طائرة إجلاء

أبوظبي- (د ب أ):

تلقى ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً الليلة الماضية من جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) اليوم الأحد ، أعرب بايدن خلال الاتصال عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكيين من أفغانستان إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.

وقال الرئيس الأمريكي:"نقدر عالياً جهود دولة الإمارات الإنسانية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأمريكيين وموظفي السفارات والأجانب الذين تم إجلاؤهم من كابول إلى دول ثالثة".

وأضاف :"هذا الموقف يجسد الشراكة القوية والدائمة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة".

كما تبادل ولي عهد أبوظبي والرئيس الأمريكي وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات في الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ، وأكدا أهمية العمل معاً لمواجهة هذه التحديات.

الإجلاء من أفغانستان الرئيس الأمريكي الإمارات محمد بن زايد آل نهيان جو بايدن

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