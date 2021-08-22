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أمير قطر يصدر مرسوما بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى

12:10 م الأحد 22 أغسطس 2021
أمير قطر يصدر مرسوما بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثان

الدوحة- (د ب أ):

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الأحد، مرسوما بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، نص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق الثاني من أكتوبر المقبل، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

كما نص المرسوم على أن يُدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد.

وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أمير قطر مجلس الشورى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدوحة

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