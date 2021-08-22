أمير قطر يصدر مرسوما بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى

الدوحة- (د ب أ):

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم، الأحد، مرسوما بتحديد موعد انتخاب أعضاء مجلس الشورى.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، نص المرسوم على أن يحدد يوم السبت الموافق الثاني من أكتوبر المقبل، موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشورى.

كما نص المرسوم على أن يُدعى المواطنون المقيدة أسماؤهم في جداول الناخبين في جميع الدوائر الانتخابية، للإدلاء بأصواتهم في انتخاب أعضاء مجلس الشورى في الموعد المحدد.

وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.