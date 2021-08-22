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وزير الخارجية البريطاني يبحث مع نظيريه الفرنسي والأمريكي تطورات الوضع في أفغانستان

09:12 ص الأحد 22 أغسطس 2021
وزير الخارجية البريطاني يبحث مع نظيريه الفرنسي والأمريكي تطورات الوضع في أفغانستان

دومينيك راب

لندن - أ ش أ:
بحث وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب مع نظيريه الفرنسي جان إيف لودريان والأمريكي انتوني بلينكن، الوضع في أفغانستان.
وكتب وزير الخارجية البريطاني - في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الأحد - "تحدثت مع لودريان عن العمل من خلال عضويتنا المشتركة في مجموعة السبع وحلف الناتو ومجلس الأمن الدولي للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستقبل أفغانستان؛ يحمي أمننا مع تقديم المساعدة الإنسانية حيثما تكون هناك حاجة إليها".
وفي تغريدة سابقة، قال وزير الخارجية البريطاني إنه ناقش قضية أفغانستان مع بلينكن، لا سيما إجلاء مواطني المملكة المتحدة والولايات المتحدة من البلاد.
وكتب راب "تحدثت مرة أخرى مع نظيري الأمريكي بلينكن بشأن تطور الوضع في أفغانستان. نحن نتشارك في إجلاء مواطنينا والعمال الأفغان وصياغة استراتيجية دولية لمكافحة الإرهاب والإغاثة الإنسانية والاستقرار الإقليمي".
ودخلت حركة طالبان كابول في 15 أغسطس. واستقال الرئيس الأفغاني أشرف غني وفر من البلاد لمنع ما وصفه بإراقة الدماء إذا اضطر المسلحون للقتال من أجل العاصمة. وخفضت معظم الدول أو أخلت بعثاتها الدبلوماسية في كابول.

هذا المحتوى من

دومينيك راب جان إيف لودريان بريطانيا انتوني بلينكن أفغانستان

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