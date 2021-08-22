طائرة إجلاء تابعة للقوات الجوية الهندية تقل 168 شخصا تغادر كابول إلى نيودلهي

نيودلهي - أ ش أ:

قال المتحدث باسم وزارة الشئون الخارجية الهندية أريندام باجشي إن طائرة نقل تابعة للقوات الجوية غادرت العاصمة الأفغانية (كابول)، متوجهة إلى نيودلهي، مشيرا إلى أنها تحمل على متنها 168 شخصا.

وأضاف المتحدث - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية - أن الطائرة أقلعت من كابول صباح اليوم الأحد، وكان من بين الركاب 107 مواطنين هنود، وذلك دون الكشف عن جنسية 61 شخصا آخرين تم إجلاؤهم من العاصمة الأفغانية.

يشار إلى أن الهند قد بدأت في إجلاء رعاياها من أفغانستان يوم الأحد الماضي بعد أن اجتاحت حركة "طالبان" العاصمة كابول وسيطرت عليها.