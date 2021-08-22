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وزير خارجية اليابان في طهران لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

08:34 ص الأحد 22 أغسطس 2021
وزير خارجية اليابان في طهران لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي

طهران - (د ب أ):
وصل وزير خارجية اليابان توشيميتسو موتيجي إلى طهران في زيارة يبحث خلالها العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط.

وذكرت السفارة اليابانية في طهران، على موقع تويتر، أن موتيجي سيجري محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين للبحث حول العلاقات الثنائية وقضايا الشرق الأوسط والقضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) اليوم الأحد أنه من المقرر أن يجري وزير خارجية اليابان محادثات مع رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية المنتهية ولايته محمد جواد ظريف والوزير المرشح لتولي حقيبة الخارجية في التشكيلة الوزارية القادمة حسين أمير عبداللهيان.

وكان الوزير زار بغداد أمس وأعلن أن بلاده تعتزم تقديم مساعدات وقروض بقيمة 350 مليون دولار للبلاد لمواجهة فيروس كورونا وبناء مصفاة لتكرير النفط الخام في محافظة البصرة /550 كيلومترا جنوب بغداد/

اليابان طهران العلاقات الثنائية توشيميتسو موتيجي قضايا الشرق الأوسط

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