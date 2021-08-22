نائبة الرئيس الأمريكي "كامالا هاريس" تصل إلى سنغافورة في زيارة رسمية

سنغافورة - (أ ش أ):

وصلت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس اليوم الأحد إلى قاعدة "بايا ليبار" الجوية في سنغافورة، وذلك في مستهل زيارة رسمية للبلاد من المقرر أن تستغرق ثلاثة أيام.

​وذكرت شبكة (تشانيل نيوز آشيا) السنغافورية أن عددا من المسئولين كانوا في استقبال هاريس بالمطار أبرزهم وزير الخارجية السنغافورية فيفيان بالاكريشنان.

وتعد هي الزيارة في الرسمية الأولى التي تقوم بها هاريس إلى آسيا ومن المقرر أن تشمل جولتها الخارجية الحالية زيارة فيتنام.

وكان البيت الأبيض قد قال - في وقت سابق - أن زيارة هاريس إلى جنوب شرق آسيا تشير إلى التزام الولايات المتحدة تجاه المنطقة .. ويرافق هاريس في هذه الرحلة مسئولين بارزين من مكتب نائب الرئيس ومجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية.