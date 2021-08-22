Masrawy logo white

باكستان تسجل 3842 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

08:16 ص الأحد 22 أغسطس 2021
باكستان تسجل 3842 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

أرشيفية

إسلام آباد - أ ش أ:
سجلت باكستان 3842 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و123 ألفا و812 شخصا.
وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 75 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و923 حالة.
وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و9 آلاف و555 متعافيا، بعدما تماثلت 3477 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا باكستان حالات وفاة

الخبر التالى:

المستشار النمساوي لا يرغب في استقبال بلاده للاجئين أفغان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
173

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286168

إجمالي الإصابات

16663

إجمالي الوفيات

235635

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| توجيهات عاجلة.. واللقاح إجباري لهذه الفئة خوفا من الموجة الجديدة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا