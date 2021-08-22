باكستان تسجل 3842 إصابة جديدة بفيروس كورونا و75 وفاة

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان 3842 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و123 ألفا و812 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 75 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 24 ألفا و923 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و9 آلاف و555 متعافيا، بعدما تماثلت 3477 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.