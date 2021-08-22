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كوريا الجنوبية تسجل 1628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:36 ص الأحد 22 أغسطس 2021
كوريا الجنوبية تسجل 1628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول - (د ب أ):
أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1628 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 236 ألفا و 366 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 13 حالة وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2215 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 25.9مليون شخص، أي نحو 50.4 % من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.

وحصل نحو 11.4 مليون شخص على جرعتي اللقاح.

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