مصادر: بايدن يرشح الدبلوماسي المخضرم نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين

واشنطن - (أ ش أ):

قالت مصادر أمريكية اليوم السبت إن الرئيس جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسي المخضرم نيكولاس بيرنز سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين.

وأشارت المصادر إلى أن هذا الترشيح كان متوقعا، وفي حالة المصادقة عليه؛ فسوف يساهم في رسم سياسة بايدن في الصين، حيث تواجه إدارته توترات متزايدة معها بشأن قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان.

وعمل بيرنز سفيرا سابقا لبلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما عمل نائبا لوزير الخارجية للشئون السياسية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، وخدم أيضا كسفير لدى اليونان في ظل إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون ، وهو حاليا يقوم بالتدريس في جامعة هارفارد.

ومن المقرر أن يمثل بيرنز أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة لبحث المصادقة على ترشيحه في ظل مساعي الرئيس بايدن لحشد حلفائه لمواجهة الطموحات الصينية اقتصاديا وعسكريا حول العالم.