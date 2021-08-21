Masrawy logo white

إعطاء 4.93 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

11:48 م السبت 21 أغسطس 2021
إعطاء 4.93 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

لقاح كورونا

واشنطن - (د ب أ)

تلقى أكثر من 93ر4 مليار شخص جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن في 183 دولة، ضمن أكبر حملة تطعيم في تاريخ العالم، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكان أحدث معدل لإعطاء اللقاحات هو 9ر35 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 362 مليون جرعة حتى الآن. وخلال الأسبوع الماضي، تم إعطاء 845 ألفا و106 جرعات في اليوم.

وبهذا العدد من الجرعات العالمية، يكون 1ر32% من سكان العالم قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

لقاح كورونا واشنطن فيروس كورونا الهند أمريكا الصين

الخبر التالى:

ألمانيا تتعهد بنقل أفغان إلى خارج بلادهم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
173

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

211

متعافون اليوم

286168

إجمالي الإصابات

16663

إجمالي الوفيات

235635

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -الارتفاع مستمر.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا