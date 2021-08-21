إعطاء 4.93 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم حتى الآن

واشنطن - (د ب أ)

تلقى أكثر من 93ر4 مليار شخص جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا حتى الآن في 183 دولة، ضمن أكبر حملة تطعيم في تاريخ العالم، بحسب بيانات جمعتها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكان أحدث معدل لإعطاء اللقاحات هو 9ر35 مليون جرعة في اليوم.

وفي الولايات المتحدة، تم إعطاء 362 مليون جرعة حتى الآن. وخلال الأسبوع الماضي، تم إعطاء 845 ألفا و106 جرعات في اليوم.

وبهذا العدد من الجرعات العالمية، يكون 1ر32% من سكان العالم قد تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.