فلسطن: ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة إلى 41 فلسطينيًا

رام الله - (أ ش أ):

ارتفع عدد المُصابين جراء قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية في شرق مدينة غزة إلى 41 شخصًا، بينهم حالتان حرجتان، إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق.

وفتح جنود الاحتلال المتمركزون داخل مواقعهم العسكرية شرق القطاع، نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات الفتية والشبان الذين يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج الفاصل شرق المدينة، ما أدى إلى إصابة 41 مواطنا بينهم 10 أطفال بالرصاص والأعيرة المغلفة بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.