Masrawy logo white

وزيرة خارجية السودان: توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جنوب السودان

08:07 م السبت 21 أغسطس 2021
وزيرة خارجية السودان: توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جنوب السودان

مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية

الخرطوم - (أ ش أ):

قالت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، إنه تم توقيع ثلاث مذكرات تفاهم مع جنوب السودا فيما يخص النقل والتجارة والبترول، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، والوفد المرافق له، إلى جوبا، والتي اختتمت اليوم السبت.

وأوضحت المهدي - في تصريحات صحفية في مطار الخرطوم الدولي لدى عودة الوفد من جوبا - إن اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بين البلدين ستعقد اجتماعا يومي 4 و 5 سبتمبر المقبل بجنوب السودان.

ووصفت الزيارة بـ "التاريخية"، مؤكدة أن مفاوضات الجانبين سارت بخطى ثابتة وواثقة على المستوى السياسي والاستراتيجي والأمني.

وأشارت إلى توجيه وزارتي الخارجية في البلدين بوضع خارطة طريق مؤقتة بمواعيد محددة لتنفيذ كل الاتفاقيات بين البلدين لخدمة شعبيهما، لافتة إلى أن الخارجية ستراجع كافة الاتفاقات منذ عام 2012 لتطويرها وصنع علاقة توأمة بين البلدين من واقع المستجدات.

وأوضحت وزيرة الخارجية السودانية، أن الزيارة ناقشت أربع قضايا، وهي سلام جنوب السودان برعاية السودان، وسلام السودان برعاية جنوب السودان، والعلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية.

وأضافت أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، دخل في مفاوضات مكثفة أنجزت الكثيرمن المهام لدفع وتكريس كافة الإمكانيات للسلام في البلدين.

هذا المحتوى من

مريم الصادق المهدي جنوب السودان السودان الخرطوم

الخبر التالى:

المفوضية الأوربية: لم نجر أي حوار مع طالبان ولا نعترف بها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا