الجيش العراقي: عمليات التطهير من فلول داعش ستكون لها نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة

بغداد - (أ ش أ):

أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أن العمليات العسكرية والخطط المتبعة لتطهير البلاد من فلول تنظيم (داعش) الإرهابي ستكون له نتائج إيجابية كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وقال رسول - في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم /السبت/ - إن" الخطط المتبعة قائمة على إعادة انفتاح القطاعات وانتشارها وأيضا الجهد الآخر ،الذي يتم من خلاله استخدام الطائرات المسيرة والكاميرات الحرارية ،وإن الجهد الاستخباراتي حاضر والأجهزة لا تزال تعمل بكفاءة عالية من خلال تحديد مواقع العصابات الإرهابية ،ضمن مناطق شمالي بغداد وخصوصا في الطارمية "، مؤكداً أنه تم إلقاء القبض وقتل عدد من الإرهابيين في الجحور التي يختبئون فيها.

وتابع: إن "قطعاتنا العسكرية تقوم بواجبها وهناك عمليات عسكرية تجري في الطارمية، على مستوى جميع القطاعات العسكرية ومن كافة الصنوف والتشكيلات وتؤدي دورها بشكل كبير وتعزز الأمن والاستقرار في تلك المناطق "، موضحا أن هناك تعاوناً كبيراً من المواطنين في الطارمية مع القطاعات العسكرية وهذا دليل على التعاون مع القطاعات الأمنية والعسكرية التي تقوم بواجبها بحماية الأمن والاستقرار في مناطق شمالي بغداد والطارمية.