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‏البنتاجون يرد على احتمالية استقالة وزير الدفاع الأمريكي بسبب أفغانستان

07:47 م السبت 21 أغسطس 2021
‏البنتاجون يرد على احتمالية استقالة وزير الدفاع الأمريكي بسبب أفغانستان

البنتاجون

وكالات:

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، أن الوزير لويد أوستن، لا يعتزم الاستقالة على خلفية ما يحدث في أفغانستان، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

كان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال أمس الجمعة، خلال كلمة له في البيت الأبيض، إن الرحلات الجوية القائمة من أجل الإجلاء من أفغانستان تُعد واحدة من بين الأصعب في التاريخ وأن الدولة الوحيدة التي استطاعت القيام بذلك كانت الولايات المتحدة.

وأضاف بايدن، حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن الولايات المتحدة حققت تقدماً كبيراً واستطاعت تأمين مطار كابل الدولي في أفغانستان.

البنتاجون وزارة الدفاع الأمريكية أفغانستان جو بايدن الرحلات الجوية

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