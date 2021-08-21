الهند تدعو كندا إلى إعادة النظر في قيود منع السفر المباشرة بين البلدين

أوتاوا - (أ ش أ):

دعت المفوضية العليا الهندية في أوتاوا، الحكومة الكندية إلى إعادة النظر في القيود السارية حاليا على الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين، معربة عن "خيبة أملها" إزاء الحظر المستمر على الرحلات التجارية المباشرة.

وقالت المفوضية - في مذكرة للخارجية الكندية، اليوم /السبت/ - "إن العودة المبكرة إلى الوضع الطبيعي في حركة المسافرين العالمية تصب في مصلحة البلدين، والقيود المستمرة أثرت سلبا في ما يقرب من 200 ألف طالب هندي يتطلعون إلى استكمال دراستهم الجامعية في كندا، وتسببت أيضا في إزعاج كبير لما يقرب من 1.6 مليون كندي من أصل هندي".

ووفقا لصحيفة (هندوستان تايمز)، تسعى الحكومة الهندية إلى استئناف الرحلات الجوية وإلغاء اختبارات (RT-PCR) الإلزامية المطلوبة للمسافرين من الهند الذين يمرون عبر رحلات الترانزيت.

وأشارت المذكرة إلى أن الهند نجحت في تقديم أكثر من 570 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، وتسجيل تراجع في معدل الإصابات الإيجابية وتوسيع نظام الاختبار الخاص بها، بالإضافة إلى إثبات التطعيم المتاح رقميا، مؤكدة أن عدد حالات الإصابة اليومية المسجلة في الهند في هذا الوقت أقل من نصف ما كانت عليه في سبتمبر من العام الماضي خلال الموجة الأولى في الهند، عندما استمرت الرحلات الجوية المباشرة دون انقطاع بين البلدين.

يذكر أن هيئة النقل الكندية كانت قد أعلنت في أغسطس الجاري تمديد قيود السفر على الرحلات الجوية مرة أخرى، والمفروضة منذ 22 أبريل الماضي، اعتبارًا من اليوم ولمدة شهر إضافي نتيجة تزايد المخاوف بشأن حالات إصابات كورونا في الهند، ولا سيما مع انتشار متحور دلتا.