واشنطن - (أ ش أ):

ثمنت الولايات المتحدة، جهود الكويت في عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان، معربة عن بالغ شكرها للكويت وعدد من الدول التي ساهمت في تسهيل عبور الأمريكان الذين تم إجالؤهم من العاصمة الأفغانية كابول إلى مناطق آمنة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /السبت/ عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله: إن "الكويت والبحرين وقطر والإمارات والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان وطاجيكستان وتركيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان، ساهمت في تسهيل عبور المواطنين وإجلاء الأمريكان من أفغانستان عبر أراضيها إلى بر الأمان" .

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد عبر - في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح - عن عميق التقدير والامتنان على الجهود التي تقدمها دولة الكويت، لتأمين العبور الآمن وتيسير إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكان والدول الأخرى من أفغانستان وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.الولايات المتحدة تثمن جهود الكويت بشأن عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان

2021-08-21 16:21:03 GMT

الكويت/الولايات المتحدة/سياسةأكبرأصغرإعادة الضبط

واشنطن في 21 أغسطس /أ ش أ/ ثمنت الولايات المتحدة، جهود الكويت في عمليات إجلاء الأمريكيين من أفغانستان، معربة عن بالغ شكرها للكويت وعدد من الدول التي ساهمت في تسهيل عبور الأمريكان الذين تم إجالؤهم من العاصمة الأفغانية كابول إلى مناطق آمنة.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم /السبت/ عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قوله: إن "الكويت والبحرين وقطر والإمارات والدنمارك وألمانيا وإيطاليا وكازاخستان وطاجيكستان وتركيا والمملكة المتحدة وأوزبكستان، ساهمت في تسهيل عبور المواطنين وإجلاء الأمريكان من أفغانستان عبر أراضيها إلى بر الأمان" .

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قد عبر - في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح - عن عميق التقدير والامتنان على الجهود التي تقدمها دولة الكويت، لتأمين العبور الآمن وتيسير إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأمريكان والدول الأخرى من أفغانستان وتأمين وصولهم إلى بلدانهم سالمين.