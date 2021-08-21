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إصابة 17 فلسطينيًا جراء قمع الاحتلال لمسيرة سلمية شرق غزة

06:31 م السبت 21 أغسطس 2021
إصابة 17 فلسطينيًا جراء قمع الاحتلال لمسيرة سلمية شرق غزة

أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):

أصيب 17 فلسطينيًا بجروح مختلفة، بينهم حالة حرجة، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مسيرة سلمية شرق مدينة غزة.

وفتح جنود الاحتلال المتمركزون داخل مواقعهم العسكرية شرق القطاع، نيران أسلحتهم وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مئات من الشباب والصبية الذين يتظاهرون بشكل سلمي، قرب السياج الفاصل شرق المدينة؛ ما أدى إلى إصابة 17 فلسطينيا على الأقل بالرصاص والأعيرة المغلفة بالمطاط، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

هذا المحتوى من

رام الله غزة قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين

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