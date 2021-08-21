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الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا بإفريقيا يزيد الضغط على الدول التي تكافح الكوليرا

06:07 م السبت 21 أغسطس 2021
الصحة العالمية: ارتفاع وفيات كورونا بإفريقيا يزيد الضغط على الدول التي تكافح الكوليرا

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (أ ش أ):

قالت منظمة الصحة العالمية إن قارة إفريقيا سجلت تزايد في أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تكافح فيه العديد من البلدان مع تفشى الكوليرا ومرض فيروس ايبولا وفيروس ماربورج؛ ما يهدد بمزيد من الضغط على قدرة الاستجابة للطوارئ المنهكة في المنطقة.

ولفتت المنظمة - في تقرير وزعته في جنيف - إلى أن وفيات كورونا ارتفعت في غرب إفريقيا خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 193 %، حيث سجلت قبل شهر 348 حالة في مقابل 1018 حالة سجلتها فقط في الأسبوع المنتهي فى 15 أغسطس.

وذكرت المنظمة أنه على الرغم من أن نسبة الأشخاص الذين جرى تشخيصهم بالمرض، والذين توفوا تبلغ 1.4 % أدنى من المتوسط القاري البالغ 2.5 %، الا أنها أعلى من الموجتين السابقتين في المنطقة الفرعية، معتبرة أن ذلك علامة على أن الأنظمة الصحية تعاني من إجهاد عبء العمل الثقيل.

وأوضحت أنه في حين انخفضت الحالات الجديدة في غرب إفريقيا - هذا الأسبوع - الا أنها مع ذلك ارتفعت لمدة ثمانية أسابيع متتالية.

وأشارت إلى أن افريقيا سجلت - بشكل عام - أكثر من 244 إصابة جديدة في الأسبوع المنتهي فى 15 أغسطس وذلك بانخفاض 11 % عن الأسبوع السابق والأسبوع الثاني على التوالى من الحالات المتناقصة .

وتابعت أنه مع ذلك فإن تسعة بلدان من أصل 23 تشهد ارتفاعا في غرب إفريقيا، في ذات الوقت الذي تشهد كوت ديفوار وغينيا ونيجيريا ارتفاعا في عدد الحالات، بينما تعالج البلدان الثلاثة حالات تفشى أخرى .

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية جنيف فيروس كورونا الكوليرا

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