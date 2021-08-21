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أمريكا تسجيل ارتفاعًا في إصابات كورونا الأسبوعية

05:43 م السبت 21 أغسطس 2021
أمريكا تسجيل ارتفاعًا في إصابات كورونا الأسبوعية

فيروس كورونا

نيويورك - (د ب أ)

تجاوزت الإصابات الأسبوعية بفيروس كورونا في الولايات المتحدة المليون حالة إصابة ، للمرة الأولى على ما يبدو منذ زيادة الحالات في الشتاء الماضي، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتستعد إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة الكاملة على لقاح شركة فايزر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل حيث تحاول إدارة الرئيس جو بايدن جذب المزيد من الأمريكيين للحصول على اللقاح.

وفي الوقت نفسه، وسعت ولاية فيكتوريا الأسترالية الإغلاق خارج مدينة ملبورن واتخذت تدابير لحماية الأطفال. كما بدأت سريلانكا أيضًا في فرض إغلاق آخر، وهو الأول منذ يونيو.

فيروس كورونا أمريكا نيويورك جامعة جونز هوبكنز جو بايدن

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