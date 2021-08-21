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الرئيس العراقي يدعو لحوار دولي يأخذ بالاعتبار مكافحة الإرهاب والتطرف

05:38 م السبت 21 أغسطس 2021
الرئيس العراقي يدعو لحوار دولي يأخذ بالاعتبار مكافحة الإرهاب والتطرف

الرئيس العراقي برهم صالح

بغداد - (أ ش أ):

أكد الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت، أن هناك مسؤولية تضامنية في تخفيف توترات المنطقة عبر حوار يأخذ بالاعتبار التحديات العالمية الراهنة وخصوصاً مكافحة الإرهاب والتطرف.

وأفادت الرئاسة العراقية، في بيان، بأن الرئيس صالح أدلى بذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي؛ حيث بحثا علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين التي تعود إلى عقود مضت، والتأكيد على الإرادة المشتركة نحو تعزيز العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات اليابانية في إعمار العراق ونقل الخبرات التكنولوجية إلى العراق، والإشادة بأنواع الدعم الذي قدمته اليابان للشعب العراقي.

وأضاف البيان أن اللقاء تناول عدداً من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد صالح أن هناك مسؤولية دولية وإقليمية تضامنية في حماية الأمن والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في المنطقة وتخفيف توتراتها عبر الحوار الجدي والفاعل الذي يأخذ بالاعتبار التحديات الآنية على الساحة الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتعاون في مكافحة الفساد الإداري والمالي، والمجالات الصحية وحماية البيئة ومواجهة أزمة التغير المناخي.

هذا المحتوى من

Asha
برهم صالح بغداد العراق الإرهاب توشيميتسو موتيجي

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