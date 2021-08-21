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السفارة الألمانية في كابول توصي السكان بالبقاء في المنزل بسبب غموض الوضع

05:37 م السبت 21 أغسطس 2021
السفارة الألمانية في كابول توصي السكان بالبقاء في المنزل بسبب غموض الوضع

وزارة الدفاع الألمانية

كابول - (د ب أ):

أوصت السفارة الألمانية في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت السكان المحليين الراغبين في التوجه إلى مطار المدينة بالبقاء في منازلهم أو أي مكان آمن نظرا لغموض الوضع في المطار في الوقت الراهن.

وكتبت السفارة في خطاب موجه إلى السكان المحليين ونُشِرَ مساء أمس السبت (بالتوقيت المحلي لأفغانستان ) أن " الوصول إلى مطار حامد كرزاي الدولي متاح بصورة مقيدة للغاية في الوقت الراهن، والبوابة الشمالية للمطار مغلقة حتى إشعار آخر".

وأضافت السفارة :" الشيء الأكثر أمانا من حيث المبدأ في الوقت الراهن هو البقاء في المنزل أو في أي مكان آمن"، ونوهت السفارة في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال يجري التخطيط لتسيير رحلات إجلاء تابعة للجيش الألماني.

وتمكن الجيش اليوم من نقل 15 شخصا فقط على متن رحلتين إلى العاصمة الأوزبكية طشقند.

وأكد شاهد عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك آلاف الأشخاص عالقين عند مطار كابول.

وبحسب وزارة الدفاع، فإن من المخطط له وصول رحلات الإجلاء اليوم إلى ست رحلات، غير أنه لا يزال من غير الواضح بعد كيف سيتمكن الركاب من الوصول إلى المطار في ظل استمرار غلق البوابة وفي ظل التجمعات البشرية العالقة.

وزارة الدفاع الألمانية طار حامد كرزاي الدولي لجيش الألماني ابول

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