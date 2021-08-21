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موسكو: رفض إسبانيا دخول سفينتين حربيتين روسيتين إلى ميناء سبتة يناقض إعلان الشراكة

05:28 م السبت 21 أغسطس 2021
موسكو: رفض إسبانيا دخول سفينتين حربيتين روسيتين إلى ميناء سبتة يناقض إعلان الشراكة

ماريا زاخاروفا

موسكو - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت عن استغرابها لرفض السلطات الإسبانية السماح لسفينتين حربيتين روسيتين بالدخول إلى ميناء سبتة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن رفض مدريد منح السماح لدخول سفينة (الفريق البحري كولاكوف) الكبيرة المضادة للغواصات، وسفينة الإنقاذ (ألطاي) إلى ميناء سبتة يعتبر قرارا غريبا على أقل تقدير، لا سيما أنه اتخذ على خلفية التطور الإيجابي للتنسيق فيما يخص دخول السفن الحربية الروسية في الموانئ الإسبانية".

وأضافت زاخاروفا أن الخطوة المذكورة تناقض - بشكل واضح - روح إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين في العام 2009 وكذلك التنسيق البناء الذي كان يتطور بين روسيا وإسبانيا في السنوات الأخيرة.

وأعربت المتحدثة عن استغراب موسكو لعدم قيام مسؤولين إسبان بمنع تسريب هذا الخبر إلى وسائل الإعلام الرئيسية في إسبانيا، مرجحة أن يكون سبب موقفهم هذا هو رغبتهم في إبداء موالاتهم لأنصار النهج المناهض لروسيا داخل الناتو، وذلك قبل قمة الدول الأعضاء في الحلف والتي تستضيفها مدريد عام 2022.

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Asha
وزارة الخارجية الروسية لسلطات الإسبانية يناء سبتة اريا زاخاروفا

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