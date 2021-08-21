فيروس كورونا: مظاهرات في أستراليا ضدَ عمليات الإغلاق

مظاهرات في أستراليا ضدَ عمليات الإغلاق



كانبرا-(بي بي سي):

شهدت العديد من المدن الأسترالية مظاهرات احتجاجا على تمديد الإغلاق الشامل.

ففي "ملبورن" ، اجتاز المتظاهرون الحواجز التي وضعتها الشرطة، لوقف مسيرات احتجاجية على إعلان رئيس وزراء مقاطعة فيكتوريا "دانيال أندروز" أن الإغلاق الساري في "ملبورن" سيشمل كافة أنحاء البلاد.

وفي "سيدني"، عاصمة مقاطعة "نيوساوث ويلز" شارك أكثر من ألف عنصر من الشرطة في تفريق مسيرات احتجاجية، عقب مد الإغلاق لشهر ثالث، حتى نهاية سبتمبر 2021، واعتقلت الشرطة عددا من الأشخاص.

وفي مدينة "بريزبين" شارك أكثر من 2000 متظاهر في مسيرة غلب عليها الطابع السلمي.

وسجلت "ولاية نيو ساوث ويلز" أكثر من 800 إصابة وهو أعلى رقم تسجله مقاطعة أسترالية في غضون 24 ساعة.