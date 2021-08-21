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مطار كابول: البحرين تفتح مطارها.. والإمارات تستقبل آلاف اللاجئين مؤقتا

04:39 م السبت 21 أغسطس 2021
مطار كابول: البحرين تفتح مطارها.. والإمارات تستقبل آلاف اللاجئين مؤقتا

المنامة/ ابوظبي- (بي بي سي):

صرح مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تواجه بعض العقبات في إجلاء الأعداد الهائلة للمهاجرين من أفغانستان، ووصلت الطاقة الاستيعابية لللقاعدة الجوية في قطر إلى أقصاها ولا يمكن قبول المزيد من الأشخاص.

وأعلنت البحرين أنها ستساعد في عمليات الإجلاء وستسمح للرحلات الجوية بالاستفادة من مرافق الترانزيت لديها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ان الإمارات ستستضيف خمسة آلاف أفغاني "على أساس مؤقت، وبعد ذلك سوف يسافرون إلى دول أخرى". وأضافت أن الإمارات قامت بالفعل "بتسهيل" إجلاء نحو 8500 أجنبي.

وتقول وزارة الخارجية الامريكية إن عشرات الدول وافقت حتى الآن على السماح للأمريكيين وغيرهم ممن تم إجلاؤهم من كابل بالعبور إلى أراضيها وهذه الدول حتى الان هي البحرين، الدنمارك، ألمانيا، إيطاليا، كازاخستان، الكويت، قطر، طاجيكستان، تركيا، الإمارات، بريطانيا، وأوزبكستان.

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مطار كابول الولايات المتحدة أفغانستان

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