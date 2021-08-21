Masrawy logo white

بريطانيا تقر عقار جديد للوقاية ومعالجة كورونا

03:38 م السبت 21 أغسطس 2021
بريطانيا تقر عقار جديد للوقاية ومعالجة كورونا

أرشيفية

وكالات:

وافق المنظم الصحي في بريطانيا على مزيج من الأجسام المضادة طورته شركة Regeneron وRoche للوقاية من فيروس كورونا وعلاجه.

وقالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية (MHRA) إن عقار Ronapreve يمكن أن يساعد في منع العدوى، ويساعد كذلك في التخفيف من أعراض كورونا الشديدة، كما يقلل من فرص الدخول إلى المستشفى، بحسب "رويترز".

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جافيد، في بيان إن "هذا العلاج سيكون إضافة مهمة إلى مخزوننا من الأسلحة لمواجهة كوفيد -19".

وقالت MHRA إن هذا العقار يرتبط بالفيروس التاجي في بطانة الجهاز التنفسي ويمنعه من الوصول إلى خلايا الجهاز التنفسي، مبينة أن الدواء غير مخصص لاستخدامه كبديل للتطعيم.

في الشهر الماضي، أصبحت اليابان أول دولة توافق على علاج رونابريف (Ronapreve) للعدوى الخفيفة إلى المتوسطة من كورونا.

بريطانيا عقار كورونا علاج كورونا فيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| تظلمات الثانوية العامة.. "التعليم" تعلن الرابط الإلكتروني

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا