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إعطاء 4.9 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

02:24 م السبت 21 أغسطس 2021
إعطاء 4.9 مليار جرعة من لقاحات كورونا في العالم

لقاح كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات جمعتها وكالة "بلومبرج" وجامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، السبت، أن إجمالي عدد الجرعات المضادة لفيروس كورونا المعطاة في أنحاء العالم بلغ 4.9 مليار جرعة.

وبلغ أحدث معدل للتطعيم حوالي 36.2 مليون جرعة في اليوم، بحسب متوسط الجرعات المعطاة في 7 أيام.

ووصل عدد الحالات المؤكدة لتفشي فيروس كورونا 210.9 ملايين إصابة و4.42 مليون وفاة.

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