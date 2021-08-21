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17 شهيدًا في هجوم مسلح على مسجد بشمال غرب مالي

02:23 م السبت 21 أغسطس 2021
17 شهيدًا في هجوم مسلح على مسجد بشمال غرب مالي

جنود جيش مالي - أرشيفية

نيامى- (د ب ا):

استشهد 17 شخصًا على الأقل، فى هجوم للمسلحين فى منطقة تيلابيرى بالنيجر، بالقرب من الحدود مع مالي، وفق ما ذكره حاكم محلى، السبت.

وقال الحاكم إبراهيم تيجانى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن رجالا مدججين بالسلاح على متن دراجات بخارية استهدفوا المدنيين فى مسجد فى منطقة أنزارو بإحدى القرى بشمال غرب العاصمة نيامى.

ولم تتكشف على الفور دوافع الهجوم، الذي يأتي بعد أيام فقط من استشهاد 37 شخصًا، بينهم 14 طفلا، فى قرية داري دي، فى منطقة تيلابيرى أيضًا، فى هجوم مماثل.

وينشط عدد من الجماعات المسلحة فى النيجر ودول أخرى فى منطقة الساحل، والتي تشمل بوركينا فاسو، وأعلن بعض هذه الجماعات ولاءه لتنظيم القاعدة أو تنظيم الدولة الإسلامية.

الجيش المالى منطقة تيلابيرى النيجر

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