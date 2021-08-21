كوبا توافق على لقاحين ضد كورونا "تم تطويرهما محليًا"

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

وافقت كوبا على استخدام لقاحين إضافيين مضادين لفيروس كورونا، وهم اللقاحان الثاني والثالث اللذين قامت الجزيرة الكاريبية بتطويرهما.

ووفقا للحكومة، فإن الجمع بين جرعتين من لقاح "سوبيرانا 02" وجرعة واحدة من "سوبيرانا بلس" قد منع ظهور حالات لأعراض مرض كوفيد -19 الناتج عن فيروس كورونا بنسبة 91.2 % في تجارب المرحلة الثالثة.

وأعلن مركز مراقبة الأدوية والأجهزة الطبية الحكومي أمس الجمعة أنه أصدر موافقة بشأن الاستخدام الطارئ لكلا اللقاحين.

وتم تطوير "سوبيرانا 02" بالاشتراك بين مؤسسات في كوبا وإيران.

كانت إيران منحت بالفعل موافقة الاستخدام الطارئ لجرعة من لقاح يسمى "باستوركوفاك" هناك.

وفي يوليو، منحت كوبا موافقة الاستخدام الطارئ لأول لقاح تم تطويره محليا مضادا لكوفيد - 19 يطلق عليه"عبدالله"، وكان أول لقاح ضد فيروس كورونا يتم تطويره والموافقة عليه في أمريكا اللاتينية.

ويُطلق على كل من لقاحي ابدالا وسوبيرانا لقاحات الوحيدات الفرعية المصنعة من بروتينات مُعالجة من مسببات الأمراض . ويتم إعطاء 3 جرعات من التطعيم لتحقيق حماية كاملة .

وعلى الرغم من أن كوبا لديها خبرة كبيرة في تطوير اللقاحات، غير أنه لم يتم التحقق بشكل مستقل من نتائج الدراسات الخاصة باللقاحين "عبدالله" و"سوبيرانا 02".

وتشهد البلاد حاليا ارتفاعا حادا في حالات الاصابة بكورونا ، مع تسجيل أعداد قياسية من الإصابات والوفيات يوميا.

وإضافة إلى ذلك، يعاني قطاع الصحة الكوبي من نقص في المعدات والأدوية بسبب الأزمة الاقتصادية.